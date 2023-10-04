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13:56, 4 октября 2023Россия

В Петербурге автобус переехал тренера по акробатике и попал на видео

Автобус переехал тренера по акробатике на Васильевском острове в Петербурге

Автобус переехал женщину-тренера по акробатике на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. ДТП попало на видео, соответствующие кадры оказались в распоряжении «Фонтанки».

На представленном видео видно, как горожанка переходит дорогу на красный сигнал светофора. В это время автобус поворачивает и сбивает женщину с ног.

Позже к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Пострадавшую жительницу Петербурга госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту случившегося организовали проверку. Представители перевозчика сотрудничают с правоохранительными органами по данному ДТП.

Ранее сообщалось, что в Барнауле автобус сбил детскую коляску, которую вела женщина. Пострадавшим оказали помощь на месте.

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    Анна Щербакова
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