В Петербурге автобус переехал тренера по акробатике и попал на видео
Автобус переехал тренера по акробатике на Васильевском острове в Петербурге
Автобус переехал женщину-тренера по акробатике на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. ДТП попало на видео, соответствующие кадры оказались в распоряжении «Фонтанки».
На представленном видео видно, как горожанка переходит дорогу на красный сигнал светофора. В это время автобус поворачивает и сбивает женщину с ног.
Позже к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Пострадавшую жительницу Петербурга госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту случившегося организовали проверку. Представители перевозчика сотрудничают с правоохранительными органами по данному ДТП.
Ранее сообщалось, что в Барнауле автобус сбил детскую коляску, которую вела женщина. Пострадавшим оказали помощь на месте.