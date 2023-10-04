Черногория приняла самое большое число беженцев с Украины

Абазович: Черногория приняла самое больше число украинских беженцев в мире

Черногория стала страной, принявшей самое большое число украинских беженцев в мире, рассказал черногорский премьер-министр Дритан Абазович. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале Варшавского форума по безопасности.

По его словам, беженцы с Украины составили пять процентов населения страны. Абазович подчеркнул, что все они чувствуют себя в безопасности, что является поводом для гордости властей Черногории.

Ранее украинские власти попросили страны Запада не создавать программы для интеграции беженцев с Украины. В Государственной миграционной службе отметили, что данные ООН о восьми миллионах покинувших страну в ведомстве считают несколько завышенными.