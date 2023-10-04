Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:27, 4 октября 2023Забота о себе

Врач предупредила россиян старше 50 лет о неочевидном симптоме цирроза печени

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Бледная кожа у людей зрелого возраста может быть одним из симптомов цирроза печени, предупредила россиян старше 50 лет гепатолог Наталья Васильева. На неочевидные признаки болезни врач указала в комментарии для «Известий».

Она объяснила, что на первых стадиях цирроза у людей могут появляться сонливость, потеря веса, слабость, бледность, зуд и изменение цвета ладоней. Однако зачастую больные не обращают на них внимания, что делает раннюю диагностику болезни невозможной.

В большинстве случаев, по словам Васильевой, врачи обнаруживают эти симптомы во время других обследований.

Цирроз печени чаще развивается у мужчин, чем у женщин

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023

Причиной появления цирроза становятся вирусные болезни, аутоиммунные поражения органа (гепатит, первичный склерозирующий холангит), злоупотребление алкоголем, проблемы с сердцем, длительный прием некоторых лекарств, перечислила гепатолог.

Врач призвала ежегодно проходить диспансеризацию и сдавать кровь для исследований, чтобы не пропустить начало болезни. «Также необходимо проводить УЗИ органов брюшной полости, биохимическое исследование крови и исследование маркеров гепатитов», — заключила Васильева.

Ранее гепатолог Андрей Якушев перечислил способы избежать образования камней в желчном пузыре.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Крым

    В России пройдут уникальные мероприятия для россиян одной профессии

    Волочковой пригрозили 3 годами лишения свободы за полушпагат на истребителе

    В действиях ВСУ под Купянском усмотрели подготовку почвы для переговоров

    Акула набросилась на купальщицу и прокусила ей бедро

    В отделы ГИБДД в России выстроились очереди из-за сбоя

    В Европе отреагировали на возможный срок вступления Украины в ЕС

    Врач предупредила россиян старше 50 лет о неочевидном симптоме цирроза печени

    В Подмосковье женщина с дочерью поели мясных шариков и потеряли сознание

    Депутат Госдумы донесла на преподавателя вуза и добилась его увольнения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости