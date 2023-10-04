Врач предупредила россиян старше 50 лет о неочевидном симптоме цирроза печени

Бледная кожа у людей зрелого возраста может быть одним из симптомов цирроза печени, предупредила россиян старше 50 лет гепатолог Наталья Васильева. На неочевидные признаки болезни врач указала в комментарии для «Известий».

Она объяснила, что на первых стадиях цирроза у людей могут появляться сонливость, потеря веса, слабость, бледность, зуд и изменение цвета ладоней. Однако зачастую больные не обращают на них внимания, что делает раннюю диагностику болезни невозможной.

В большинстве случаев, по словам Васильевой, врачи обнаруживают эти симптомы во время других обследований.

Цирроз печени чаще развивается у мужчин, чем у женщин

Причиной появления цирроза становятся вирусные болезни, аутоиммунные поражения органа (гепатит, первичный склерозирующий холангит), злоупотребление алкоголем, проблемы с сердцем, длительный прием некоторых лекарств, перечислила гепатолог.

Врач призвала ежегодно проходить диспансеризацию и сдавать кровь для исследований, чтобы не пропустить начало болезни. «Также необходимо проводить УЗИ органов брюшной полости, биохимическое исследование крови и исследование маркеров гепатитов», — заключила Васильева.

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