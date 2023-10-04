Россиянина приговорили к колонии строгого режима за угрозы сжечь полицейского

Под Омском мужчина получил 3,5 года строгого режима за угрозы сжечь полицейского

Колосовский районный суд Омской области приговорил 32-летнего местного жителя, угрожавшего сжечь сотрудника ДПС, к 3,5 года колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что 8 июля полицейский остановил машину «ИЖ», за рулем которой находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки документов водителя пассажир, который также был пьян, подошел к сотруднику ДПС и вылил на него, а также в салон патрульной машины бензин. После этого мужчина стал требовать отдать документы его друга и отпустить их, угрожая полицейскому поджогом.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 2 статьи 318 («Угроза применения насилия, опасного для жизни, совершенное в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области 35-летнему россиянину дали два года колонии за применение насилия в отношении полицейского.