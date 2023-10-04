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12:14, 4 октября 2023Россия

В мусульманском регионе России школьниц в хиджабах не пустили на уроки

В Кабардино-Балкарии школьниц не пустили на уроки из-за хиджабов

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В трех школах Кабардино-Балкарии девушек не допустили к занятиям. Это произошло из-за ношения школьницами хиджабов — платков, которыми покрывают голову мусульманки, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

На недопуск детей к урокам пожаловались жители трех населенных пунктов республики. По их словам, девочек в платках перестали пускать в школы с 1 сентября, вместо занятий дети вынуждены стоять на улице. При этом педагогический состав якобы сам носит хиджабы.

Администрации учебных заведений отказываются давать письменный отказ в допуске учениц, руководство одной из школ сослалось на устав учреждения. После возмущения жителей региона в соцсетях местные власти сообщили, что девочкам разрешат ходить на уроки в платках.

Ранее в Тюмени директор одной из школ не пустила на занятия ученицу в хиджабе. Отец девочки рассказал, что его дочь выбежала в слезах вскоре после того, как переступила порог школы. Директор якобы заявила девушке, что в светской школе носить вещи, указывающие на религиозную принадлежность, запрещено.

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    Алан Босиков
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