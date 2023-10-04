Россиян научили готовить дачи к зиме

РГ: если не слить воду на даче перед зимой, могут лопнуть трубы

До наступлением холодов нужно провести ряд процедур, чтобы подготовить дачу к зиме. Делать это правильно россиян научили эксперты компании «Мой гектар» и Ассоциации деревянного домостроения, передает «Российская газета».

Перед долгим отъездом на даче необходимо слить всю воду, а затем просушить сантехнику. Особенно важно убрать жидкость из системы водяного отопления, чтобы она не замерзла и не повредила батареи. Если не избавиться от воды, трубы и бочки унитаза могут лопнуть при промерзании помещения. Продуть сантехнику можно компрессором, а вместо воды залить антифризом. При наличие в СНТ общего уличного водопровода, в день выключения воды нужно открыть уличные краны, иначе зимой трубы пострадают. Также важно правильно отключить септик и утеплить скважину.

Во время перепада температур образуется конденсат, из-за которого разрушаются отделочные материалы. Чтобы этого не произошло, эксперты рекомендуют поддерживать тепло в дачном доме на протяжении всей зимы. При этом необходимо отключить электричество в целях экономии и пожарной безопасности. Также следует проверить на герметичность подвал — вентиляционный вход со стороны улице должен находиться выше возможного уровня слега для обеспечения свежего воздуха.

Протекающую крышу необходимо починить заранее. Кроме того, стоит установить снегозадержатели, которые не дадут снегу и льду упасть и повредить водосточную систему и придомовую территорию. В теплицах лучше установить дополнительные точки опоры, иначе вес скопившихся осадков на них может сломать сооружение. Далее участок стоит очистить от листьев и перекопать. Можно посадить растения сидераты, которые повысят качество почвы.

Для защиты от вредителей нужно убрать все скоропортящиеся продукты и поместить еду с длительным сроком хранения в герметичную упаковку. Если дом имеет свайный фундамент, под ним можно установить сетку от грызунов.

Ранее МЧС предупредило россиян об опасности отсутствия подготовки участка к зиме. В ведомство напомнили, что не убранный мусор повышает риск возникновения пожара.