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15:03, 4 октября 2023Россия

В Дагестане бывший ученик школы избил директора за сокращение сестры

В Дагестане бывший ученик избил директора школы за сокращение его сестры

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Дагестане бывший ученик школы избил ее директора за то, что тот сократил его сестру. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, родственница бывшего ученика попала под сокращение шесть месяцев назад. Ее брат встретил директора на окраине села Лологонитль, когда собирал хворост. Сотрудник образовательного учреждения поздоровался с бывшим учеником, и тот на него напал.

Заявления в полицию написал и директор, и бывший ученик школы. О том, какие травмы получил директор, не сообщается.

Ранее в Новосибирске ученик пятого класса напал на учительницу, так как она забрала у него электронную сигарету и не хотела отдавать. По словам одноклассников мальчика, он мог начать курить прямо в классе и не стеснялся никого.

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    Анастасия Шейкина
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