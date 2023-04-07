Российский пятиклассник напал на учителя из-за электронной сигареты

В Новосибирске пятиклассник напал на учительницу из-за электронной сигареты

В Новосибирске ученик пятого класса напал на учительницу, так как та забрала у него электронную сигарету и не хотела отдавать. Об этом пишет KP.RU.

По словам одноклассников мальчика, он мог начать курить прямо в классе и не стеснялся никого. Последний раз его электронную сигарету заметил учитель физкультуры и передал классной руководительнице. Вместе с завучем та пригласила мальчика на разговор — тогда ребенок начал силой отбирать у педагогов свой девайс.

Родители утверждают, что охранник вызвал в школу сотрудников Росгвардии, чтобы уладить конфликт. Впоследствии в образовательное учреждение вызвали мать мальчика. Женщина в разговоре с изданием подтвердила вину сына.

Ранее в Москве школьник избил учителя химии и сломал ему нос после сделанного замечания. По словам директора школы Александра Артемьева, госпитализация педагогу не понадобилась, администрация школы провела беседу с мальчиком и его родителями.