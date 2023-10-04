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03:23, 4 октября 2023Мир

В Германии заявили об отсутствии дефицита в России

Welt: надежды на дефицит продуктов в РФ из-за западных санкций не оправдались

Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

Надежды западных государств на то, что санкции вызовут дефицит потребительских продуктов в России, не оправдались. Об этом пишет немецкая газета Welt.

Как уточнил журналист из Германии, введенные против Москвы санкции были направлены на то, чтобы настроить россиян против президента РФ Владимира Путина. «Но боевые действия на Украине до сих пор едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян», — указал автор.

По его мнению, на Западе надеялись, что последствия ограничительных мер будут ощутимы для граждан. «Была надежда, что западные бренды вскоре исчезнут из России и катапультируют российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза», — добавил он. Однако этого не произошло.

Ранее Путин отметил: несмотря на то, что санкции западных государств в чем-то тормозят страну, они стимулируют развитие ее экономики. Как подчеркнул Путин, у страны возникают новые возможности, которыми она начинает пользоваться.

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    Марина Совина
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