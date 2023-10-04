Welt: надежды на дефицит продуктов в РФ из-за западных санкций не оправдались

Надежды западных государств на то, что санкции вызовут дефицит потребительских продуктов в России, не оправдались. Об этом пишет немецкая газета Welt.

Как уточнил журналист из Германии, введенные против Москвы санкции были направлены на то, чтобы настроить россиян против президента РФ Владимира Путина. «Но боевые действия на Украине до сих пор едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян», — указал автор.

По его мнению, на Западе надеялись, что последствия ограничительных мер будут ощутимы для граждан. «Была надежда, что западные бренды вскоре исчезнут из России и катапультируют российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза», — добавил он. Однако этого не произошло.

Ранее Путин отметил: несмотря на то, что санкции западных государств в чем-то тормозят страну, они стимулируют развитие ее экономики. Как подчеркнул Путин, у страны возникают новые возможности, которыми она начинает пользоваться.