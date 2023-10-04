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20:54, 4 октября 2023Забота о себе

Назван простой способ избежать семейных ссор из-за денег

Эксперт по отношениям Кокс: откройте общий счет, чтобы не ругаться из-за денег

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Эксперт по отношениям Трейси Кокс назвала простой способ, который поможет партнерам избежать ссор из-за денег. Ее совет приводит Daily Mail.

Кокс посоветовала парам открыть несколько общих счетов для накоплений, текущих трат и развлечений, чтобы не ругаться из-за финансов. Кроме того, по ее мнению, партнерам следует иметь индивидуальные счета, за расходы с которых они не будут отчитываться. «Если вы оба согласны с суммой, которую нужно положить на общий счет, имеет ли значение, что партнер делает с оставшимися у него деньгами?» — говорит эксперт.

Также Кокс назвала полезной привычку регулярно обсуждать семейный бюджет. Она предложила запланировать для подобных разговоров определенный день и не докучать друг другу финансовыми вопросами в другое время. «Если вы хотите разделить ответственность поровну, каждую неделю или две недели выделяйте один час в одно и то же время, чтобы сесть вместе, оплатить счета и проанализировать ваше текущее положение», — дала совет Кокс.

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Эксперт добавила, что иногда денежные разногласия в паре решить невозможно или очень сложно. Неисправимые ситуации возникают, когда финансовые вопросы вскрывают более серьезные проблемы — разные жизненные ценности, планы и мечты.

Ранее Трейси Кокс назвала причины отсутствия в жизни романтических отношений, на которые человек не может повлиять. К таким факторам, по ее словам, относится тип привязанности, происхождение и заработок.

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    Екатерина Улитина
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