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17:43, 4 октября 2023Экономика

Поставки российского дизтоплива резко сократились после экспортного запрета

Vortexa: поставки российского дизтоплива упали на 57 % после запрета на экспорт

Фото: Андрей Бикбаев / ТАСС

Объемы поставок российского дизельного топлива сократились на 57 процентов после решения местных властей временно ограничить вывоз этого вида топлива за рубеж. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков компании Vortexa.

В период с 21 по 30 сентября объемы поставок этого вида российских нефтепродуктов упали до 207 тысяч баррелей в сутки, хотя с начала первого месяца осени находились на уровне примерно в 479 тысяч баррелей. Помимо временного запрета властей на вывоз топлива на динамику также оказало влияние проведение плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), уточнили эксперты.

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Несмотря на резкое падение экспорта российского дизтоплива, суммарные объемы поставок нефтепродуктов из РФ по итогам сентября увеличились примерно на семь процентов и достигли уровня в 2,43 миллиона баррелей в сутки. Незначительный прирост был во многом обусловлен наращиванием вывоза нафты — жидкой углеводородной смеси, используемой для производства бензина и мазута. Так, к концу сентября экспорт этого вида нефтепродуктов вырос на 64 процента в сравнении с июльским значением и составил примерно 560 тысяч баррелей в сутки.

О решении правительства России временно ограничить вывоз бензина и дизельного топлива стало известно 21 сентября. Власти объяснили эту меру необходимостью борьбы с ростом цен на внутреннем рынке. Под запрет попали бензины товарных групп и дизтопливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. В кабмине уточнили, что подобные ограничения помогут насытить российский рынок топлива и удовлетворить спрос населения. При этом сроки окончания запрета продолжают оставаться неизвестными.

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    Анатолий Акулов
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