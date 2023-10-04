Путин заявил об освобождении мира от финансовой диктатуры

Путин заявил, что мир постепенно избавляется от финансовой диктатуры

Мир постепенно избавляется от диктатуры ряда стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Такое мнение высказал в ходе III Международной олимпиады по финансовой безопасности президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что финансово-экономическая модель, продвигаемая этими странами, создана с целью «загнать в долги, кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира». По его словам, подобный сценарий развития событий мало кому понравится.

«Потому процесс построения именно многополярного миропорядка, более демократичного, честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим», — отметил он.

Глава государства подытожил, что уход от «власти доллара» в нынешней ситуации можно рассматривать как уход от недобросовестного внешнего воздействия.

Ранее сообщалось, что экономике Германии предрекли структурную перестройку.