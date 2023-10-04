На Западе признали слабость ВСУ перед тактикой времен Великой Отечественной

NYT: ВСУ оказались слабы перед тактикой времен Великой Отечественной войны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались слабы перед тактикой эластичной обороны, используемой Российской армией, которая применялась еще в Великую Отечественную войну. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

«Невероятно сложным препятствием для украинских войск стала российская тактика: уступать часть позиций, а затем наносить ответный удар», — признает издание. Эластичная оборона помогает контролировать продвижение ВСУ и возвращаться на позиции.

Западный аналитик Бен Барри объяснил, что Советская армия применяла эту тактику во время Курской битвы. По его словам, для ее применения необходимо хорошее управление войсками и подготовленные части и подразделения.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что у украинской армии не хватит военного потенциала на проведение еще одной контрнаступательной операции, однако в течение осеннего периода они могут перейти к тактике контрударов.