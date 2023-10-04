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11:45, 4 октября 2023Ценности

В сети появились снимки 48-летней звезды «Отчаянных домохозяек» без фотошопа

Кадр: @evalongoria

В сети появились снимки американской актрисы Евы Лонгории без фотошопа. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

48-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» была замечена на пляже в Марбелье, Испания. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в розовом бикини бренда Melissa Obdash Martinique, стоимость которого составляет 77 долларов (7,6 тысячи рублей).

Также на фото видно, что на лице актрисы отсутствует макияж, а ее образ дополняют черные солнцезащитные очки.

В сентябре Ева Лонгория показала лицо без макияжа. Звезда записала видео в сторис, в котором она предстала перед камерой в облегающих лосинах и белой кофте в спортивном стиле.

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    Мария Винар
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