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13:25, 4 октября 2023Ценности

Россиянка попала в больницу с ожогом после наращивания ресниц

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жительница Красноярска попала в больницу с ожогом после наращивания ресниц у найденного на сайте объявлений мастера. Об этом сообщает ngs24.ru ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что женщина за пять часов выполнила процедуру только на одном глазу, после чего клиентка решила отказаться от услуги и попросила снять ресницы. «Специалистка возражать не стала. Сказала, что нанесет средство для снятия ресниц, но вместо этого покрыла их слоем клея. Спустя полминуты появилось жжение, только тогда мастер поняла, что перепутала флакон», — заявили в ведомстве.

В результате россиянку госпитализировали. Медики диагностировали у нее химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз. При этом в Роспотребнадзоре пояснили, что в данной ситуации пострадавшей не поможет закон о защите прав потребителей, поскольку услугу оказывал не профессиональный мастер, а не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица физическое лицо. Так, жительнице Красноярска следует обратиться непосредственно в суд.

В сентябре москвичка Алина (фамилия не указывается) рассказала, что осталась без ногтей после маникюра в салоне Viksol' beauty. Так, у девушки диагностировали химический ожог гель-лаком двух пальцев и выявили грибок, которым, как отмечается, она заразилась в салоне.

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    Алина Гостева
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