Стилистка назвала россиянам самую модную вещь на осень

Стилистка Чернова назвала трикотажный кардиган самой модной вещью на осень

Стилистка Елена Чернова назвала россиянам самую модную вещь на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Речь идет о кардигане из плотного трикотажа. По словам эксперта, данный предмет гардероба идеально подходит для многослойных образов, которые актуальны в настоящем сезоне. Так, кардиган можно носить с любым низом, в частности кожаными шортами, брюками клеш, юбками из денима, джинсами или брюками карго.

Кроме того, Чернова обратила внимание на цветовую гамму. Специалистка отметила, что можно выбирать как нейтральные базовые тона, так и яркие. При этом на кардигане могут присутствовать анималистичные или геометрические принты.

В сентябре креативная команда бренда Gloria Jeans назвала самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. Представители марки посоветовали обратить внимание на драповые пальто-коконы, которые отличаются объемным силуэтом, спущенной линией плеча и английским воротником.

