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15:39, 4 октября 2023Среда обитания

Назван простой способ избавиться от запотевания окон

«БелНовости»: избавиться от запотевания окон в доме можно, протерев их газетой

Фото: Alexanderstock23 / Shutterstock / Fotodom

Бороться с запотеванием окон в домах предложили с помощью газеты. Такой простой способ избавиться от этой проблемы назвали эксперты издания «БелНовости».

Чтобы убрать конденсат на окнах, специалисты посоветовали взять любую газету, скомкать лист и тщательно протереть им стекло. Они пояснили, что типографская краска обладает водоотталкивающим эффектом, так что после данной обработки окна перестанут запотевать, будут прозрачными и чистыми.

В сентябре эксперты «БелНовостей» рассказали, что для того чтобы избавиться от запотевания окон в квартире, в первую очередь нужно обеспечить в помещении хорошую вентиляцию. По их словам, регулярное проветривание, а также установка вытяжки либо вентиляционных решеток поможет убрать конденсат на окнах. При необходимости можно также заменить на окнах уплотнители или установить стеклопакеты с низким коэффициентом теплопроводности.

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    Полина Кислицына
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