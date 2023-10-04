Обвиняемый по делу о взрыве на Крымском мосту объявил голодовку в СИЗО

«МК»: обвиняемый по делу о взрыве на Крымском мосту объявил голодовку в СИЗО

Обвиняемый в подготовке теракта на Крымском мосту Олег Антипов объявил в СИЗО голодовку, так как считает свое уголовное преследование несправедливым. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, в настоящее время предприниматель из Санкт-Петербурга находится в следственном изоляторе №4, где 3 октября ему в очередной раз продлили срок ареста. Он настаивает на своей невиновности и уверяет, что только недавно рассказывал на допросе о клиентской базе своей фирмы, организации перевозок и связи с иностранными спецслужбами.

Антипова вместе с двумя другими подозреваемыми арестовали 17 октября — именно его фирма предоставила грузовик, который взорвался на Крымском мосту. Все трое проходят по уголовному делу по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).