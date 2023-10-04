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16:50, 4 октября 2023Культура

В Госдуме отреагировали на полушпагат Волочковой на истребителе

В Госдуме осудили Волочкову за шпагат на истребителе и назвали ее полузабытой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат и первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал поведение российской балерины Анастасии Волочковой, которая опубликовала фото с закинутой на советский военный истребитель Ла-5 в полушпагате ногой. Об этом он сообщил в разговоре с Life.

Парламентарий назвал поступок артистки пренебрежительным по отношению к памятнику, а также заявил, что, поскольку танцовщицу интересуют только ее фотографии, с нее нечего взять.

«Известны случаи, когда танки с постаментов в Донбассе заводились и использовались по назначению. И ведь самолет тоже может быть действующим, в отличие от полузабытой балерины, которая всеми способами старается напомнить о себе. Положишь вот так ногу на крыло, а он взлетит. И растяжка превратится в разрыв в несколько километров», — отметил Журавлев.

Депутат Госдумы также предположил, что артистка имеет «весьма приблизительное представление» о событиях Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что Волочковой пригрозили тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. Подписчики артистки написали на нее заявление в полицию после того, как балерина опубликовала фотографию с полушпагатом на истребителе Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны.

Позже в беседе с «Лентой.ру» Волочкова отметила, что самолет был бутафорским. Балерина добавила, что является патриотом России.

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    Анастасия Астахова
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