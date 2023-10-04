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15:16, 4 октября 2023Культура

Экс-участница шоу «Голос» вспомнила о просьбе Градского раздеться

Экс-участница шоу «Голос» вспомнила о просьбе Градского раздеться в его квартире
Алла Рид

Алла Рид. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Экс-участница шоу «Голос», певица Алла Рид вспомнила о том, как наставник программы Александр Градский попросил ее раздеться. Об этом она сообщила в разговоре с «Пятым каналом».

Исполнительница поведала, что приехала в квартиру музыканта, чтобы обсудить композицию, с которой она будет выступать на концерте, а также выбрать образ для выхода на сцену.

«Приезжаю к нему. Открывается дверь. Он говорит: "Ну, раздевайся". Я думаю: "Ну все, начался шоу-бизнес"», — рассказала Рид. Певица добавила, что после этого Градский открыл шкаф и дал ей свою рубашку 66-го размера, заявив, что она должна будет выйти на сцену в ней.

«Он сидит, закуривает сигару, как всегда, и говорит: "Я знаю, это будет бомба. Ты будешь петь Серова "Ты меня любишь" в рубашке и босиком"», — поведала экс-участница «Голоса».

Исполнительница также призналась, что чуть не расплакалась, осознавая, что остальные участницы программы будут выступать в вечерних платьях, однако выполнила просьбу наставника: «Конечно, Александр Борисович умел придумать такое, что никому не было дано».

Ранее Рид заявила, что Градский включался в работу с каждым своим подопечным.

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    Анастасия Астахова
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