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16:40, 4 октября 2023Силовые структуры

В Чечне суд рассмотрит дело сжегшего Коран россиянина

В Грозном будут судить Никиту Журавеля за сожжение Корана в Волгограде

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Грозном суд рассмотрит дело Никиты Журавеля о сожжении Корана в Волгограде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Висаитовского районного суда города.

Россиянин обвиняется по части 2 статьи 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний») и части 2 статьи 213 («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды») УК РФ. Дело рассмотрят 9 октября.

В мае житель Волгоградской области сжег Коран около здания Соборной мечети. По версии следствия, он действовал по заданию украинских спецслужб. Верующие негативно восприняли сожжение священной книги мусульман. В частности, в Грозном прошла демонстрация, в которой участвовали около 60 тысяч человек. После возбуждения уголовного дела по факту сожжения Корана фигуранта этапировали в Чечню.

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