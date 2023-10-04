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18:53, 4 октября 2023Силовые структуры

Выстреливший из гранатомета в женщину украинский военный предстанет перед судом

В ЛНР предстанет перед судом украинский военный, выстеливший в женщину

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Перед Верховным судом Луганской народной республики (ЛНР) предстанет военнослужащий 40-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Бондаренко, обстрелявший женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Мужчину обвиняют в преступлении по части 3 статьи 30 и пунктам «е», «л» части 2 статьи 105 («Покушение общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической вражды»), а также по статье 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ.

По версии следствия, 25 февраля 2022 года в городе Счастье ЛНР Бондаренко выстрелил из закрепленного на автомате подствольного гранатомета в 47-летнюю мирную жительницу. В результате взрыва женщина получила осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что в ЛНР осудили на 20 лет бойца ВСУ за расправу над тремя мирными жителями.

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    Илона Палей
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