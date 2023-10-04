У 76-летнего туриста случился сердечный приступ после подъема на вершину скалы

DM: у британского туриста случился сердечный приступ после подъема на скалу

У 76-летнего британского туриста случился сердечный приступ, когда он добрался до вершины скалы в Италии. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что пожилой британец поднялся по 842 ступенькам и потерял сознание на кладбище деревни Сан-Рокко, которая находилась на вершине. По данным СМИ, службы экстренной помощи пытались реанимировать туриста на глазах у сотен очевидцев, однако спасти его не удалось.

По предварительной версии, британец шел из близлежащей деревни Камольи в Сан-Рокко по мощеной дороге длиной около 1,61 километра и максимальным подъемом около 201 метра. По данным платформы для оценки походов Hiker Project, последняя треть пути особенно сложна: уклоны достигают 22 градусов.

Ранее в сентябре спасатели на Камчатке нашли пожилых туристов, пропавших в конце августа. Поиски длились девять дней. Они велись как пешим порядком, так и на вертолете Ми-8.