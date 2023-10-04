Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:31, 4 октября 2023Путешествия

У 76-летнего туриста случился сердечный приступ после подъема на вершину скалы

DM: у британского туриста случился сердечный приступ после подъема на скалу

Фото: Dapa19 / Wikipedia

У 76-летнего британского туриста случился сердечный приступ, когда он добрался до вершины скалы в Италии. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что пожилой британец поднялся по 842 ступенькам и потерял сознание на кладбище деревни Сан-Рокко, которая находилась на вершине. По данным СМИ, службы экстренной помощи пытались реанимировать туриста на глазах у сотен очевидцев, однако спасти его не удалось.

Материалы по теме:
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023
«Неужели я умру прямо здесь?» Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
«Неужели я умру прямо здесь?»Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
12 декабря 2020

По предварительной версии, британец шел из близлежащей деревни Камольи в Сан-Рокко по мощеной дороге длиной около 1,61 километра и максимальным подъемом около 201 метра. По данным платформы для оценки походов Hiker Project, последняя треть пути особенно сложна: уклоны достигают 22 градусов.

Ранее в сентябре спасатели на Камчатке нашли пожилых туристов, пропавших в конце августа. Поиски длились девять дней. Они велись как пешим порядком, так и на вертолете Ми-8.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Пойманного на гидроцикле в Крыму украинского диверсанта приняли за подполковника ВСУ. Кто на самом деле попался ФСБ?

    Байден распереживался за помощь Украине

    Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт

    В ДНР заочно осудили военного ВСУ за приказ расстрелять гражданскую машину

    Популярный комик рассказал об обиде матери из-за его слов о сексе в интервью

    У 76-летнего туриста случился сердечный приступ после подъема на вершину скалы

    В Москве женщина-адвокат случайно обнаружила GPS-трекер на своей машине

    СКР расследует факт пытки и удушения российского пленного бойцами ВСУ

    Россиянам назвали двух главных «врагов» здоровья ушей

    Чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет на трех континентах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости