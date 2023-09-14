На Камчатке нашли пропавших в августе туристов

Спасатели нашли пожилых туристов, пропавших в конце августа на Камчатке

Спасатели нашли пожилых туристов, пропавших еще в конце августа в Усть-Камчатском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

Поиски длились девять дней. Они велись как пешим порядком, так и на вертолете МИ-8. Также были задействованы беспилотные авиационные системы. Всего было обследовано более 400 квадратных километров. Осмотрены туристические тропы, перевалы, домики для временного пребывания туристов и территории стоянок, произведен облет маршрута с осмотром ледников.

Отмечается, что спасенные мужчины обессилены, их передали врачам.

Оба туриста 1951 года рождения. Мужчины отправились по маршруту поселок Ключи — озеро Державина — вулкан Средний — ледник Богдановича — перевал Безымянный — перевал Толбачик — перевал Толуд — кордон Клешня. Путешественники не появились в назначенное время на последней стоянке. В последний раз они выходили на связь 27 августа с ледника Богдановича.