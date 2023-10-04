Россиянам назвали четыре простых способа укрепить иммунитет

Диетолог Мещерякова: отказ от обезжиренных продуктов поможет укрепить иммунитет

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова перечислила четыре простых способа укрепить иммунитет, одним из них она назвала отказ от обезжиренных продуктов. Об этом сообщают «Известия».

По словам Мещеряковой, чрезмерное количество обезжиренных продуктов в рационе провоцирует дефицит необходимых организму ценных жиров. Это может ухудшить работу дыхательной, нервной и эндокринной систем. Чтобы избежать подобных негативных последствий, врач рекомендовала обязательно употреблять в пищу растительные жиры, которые содержатся, например, в авокадо, орехах или нерафинированных маслах.

Вторым важным фактором, помогающим защититься от простудных заболеваний, диетолог назвала поддержание здоровья микрофлоры кишечника. В этом поможет регулярное употребление продуктов, богатых клетчаткой: овощей, фруктов, круп и ягод. При этом Мещерякова призвала убрать из рациона рафинированные продукты. По словам специалистки, важно также обеспечивать организм достаточным количеством белка, а также употреблять в пищу молочные и кисломолочные продукты.

Также, как отметила диетолог, для укрепления иммунитета важно пить много жидкости в течение дня. В противном случае из-за хронического обезвоживания существенно возрастет риск проблем со здоровьем в осенне-зимний период. В число факторов, благотворно влияющих на иммунную систему, она также включила умение сохранять спокойствие и избегать повышенной тревожности.

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