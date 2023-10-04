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11:54, 4 октября 2023Путешествия

Российские самолеты будут проходить техобслуживание в Иране

IRNA: Иран будет проводить техническое обслуживание российских самолетов

Фото: Unsplash

Самолеты российских авиакомпаний будут проходить техническое обслуживание в Иране. Об этом сообщило агентство IRNA.

Вице-президент Ирана по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади заявил, что Россия подписала с коллегами из исламской республики несколько крупных соглашений. Согласно контрактам, Иран будет проводить техобслуживание и ремонтировать российские воздушные суда на своей территории.

Уточняется, что российские официальные лица пока не комментировали заявление Фирузабади.

Ранее стало известно, какие рссийские самолеты заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus в полетах в ближнее и дальнее зарубежье. По ближним направлениям будут выполнять перевозки SSJ-100 с 98 посадочными местами и Ил-114 с 68 креслами. На среднемагистральные рейсы поставят Ту-214 и МС-21, а дальние перелеты начнет осуществлять Ил-96.

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    Мария Борисова
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