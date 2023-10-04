Виктория Бэкхем впервые прокомментировала измену мужа с ассистенткой

Виктория Бэкхем впервые прокомментировала измену Дэвида Бекхэма с ассистенткой

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм впервые прокомментировала ситуацию, когда ее мужа футболиста Дэвида Бекхэма обвинили в измене с его личной ассистенткой Ребеккой Лус. Ее цитирует газета Daily Mail.

По словам дизайнера, тот период был самым трудным временем для пары. «Казалось, что мир настроен против нас. Вот в чем дело — мы были друг против друга, если быть полностью честной», — сказала она.

Бывший футболист поделился, что не знает, как они с супругой пережили сложный период. «Виктория для меня все, видеть ее боль было невероятно тяжело, но мы бойцы, и в то время нам нужно было бороться друг за друга, нам нужно было бороться за нашу семью», — добавил он.

Ранее Дэвид Бэкхем рассказал о жизни с психическим расстройством, из-за которого он часами убирает дом после того, как вся семья отправляется спать.