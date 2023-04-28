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17:45, 28 апреля 2023Забота о себе

Дэвид Бэкхем рассказал о жизни с психическим расстройством

Дэвид Бэкхем признался в тяге к уборке из-за обсессивно-компульсивного расстройства

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Дэвид Бэкхем из-за психического расстройства часами убирает дом после того, как вся семья отправляется спать. Об этом бывший капитан сборной Англии рассказал в новом эпизоде биографического сериала, пишет Daily Mail.

47-летний Бэкхем признался, что тяга к уборке у него появилась из-за обсессивно-компульсивного расстройства, с которым он борется на протяжении многих лет жизни. По его словам, он часами убирает дом, чистит свечи и моет посуду, пока другие члены семьи спят.

Я ненавижу спускаться по утрам и видеть неубранные чашки, тарелки и, знаете ли, миски. Утомительно обходить каждую свечу, чистя ее. Я обрезаю свечной воск, чищу стекло. Эти следы гари — моя самая любимая навязчивая мысль. Я знаю, это странно

Дэвид Бекхэмбывший футболист
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Несмотря на особенности поведения бывшего футболиста, его жена Виктория Бэкхем считает супруга идеальным. В новом эпизоде она заверила мужа, что высоко ценит его усилия по уборке дома.

Ранее старший сын футболиста 23-летний Бруклин Бекхэм-Пельтц признался, что попытки повторить успех знаменитого отца довели его до психического расстройства. По его словам, он страдал от постоянного беспокойства и повышенной тревожности.

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Екатерина Улитина
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