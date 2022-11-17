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17:33, 17 ноября 2022Забота о себе

Успехи Бекхэма довели его сына до психического расстройства

Bustle: сын Бекхэма страдал от тревожности из-за попыток соответствовать успехам отца

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Бруклин Бекхэм-Пельтц, старший сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, признался, что попытки повторить успех знаменитого отца довели его до психического расстройства. Об этом он рассказал в интервью изданию Bustle.

23-летний Бекхэм в беседе с журналистами отметил, что долго пытался найти свое место в жизни. Он попробовал себя в качестве модели, fashion-фотографа и даже попытался пойти по стопам отца. Подростком он также недолго играл в футбол за академию клуба «Арсенал» на позиции полузащитника, но быстро отказался от идеи построить спортивную карьеру.

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По словам Бекхэма, из-за возложенной на него высокой ответственности он начал страдать от повышенной тревожности. «Я постоянно сильно беспокоился. И старался соответствовать тому, чего достиг мой отец в футболе, но выглядело это так, будто я хочу сделать себе имя на его успехе… По знаку зодиака я Рыбы, я чувствительный», — объяснил он.

Молодой человек быстро пришел к выводу, что не сможет превзойти своего отца на футбольном поле, и передумал быть профессиональным спортсменом. В настоящее время Бекхэм увлечен кулинарией. Хотя он нигде профессионально не учился поварскому искусству, он все же запустил собственное шоу «Готовим с Бруклином», в котором будет пробовать работать на кухнях известных ресторанов.

Ранее сообщалось, что Бруклин Бекхэм-Пельтц потерял модельный контракт с брендом Superdry. Причиной прекращения коллаборации стали предпочтения манекенщика в еде. Поклонники бренда сочли недопустимым, что лицо экобренда ест мясо, о чем сообщили в многочисленных комментариях в соцсетях.

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Наталья Обрядина
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