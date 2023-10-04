В честь Дня учителя на телебашне в Казани включат праздничную подсветку

На телебашне в Казани 5 октября отобразится надпись «Год педагога и наставника»

В четверг, 5 октября, на телебашне в Казани включат праздничную подсветку в честь Дня учителя. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Жители и гости столицы Татарстана смогут наблюдать светодинамическое шоу с 17:00 до 23:00.

Отмечается, что на башне на фоне государственного флага Российской Федерации отобразится надпись «Год педагога и наставника».

Ранее в октябре стало известно, что на билбордах в Казани появятся фотографии 23 выдающихся педагогов. Уточняется, что подобная акция проводится ко Всемирному дню учителя.