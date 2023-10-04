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13:20, 4 октября 2023Силовые структуры

В роскошном особняке задержанного мэра Кизилюрта нашли десятки банок черной икры

В ходе обысков у мэра Кизилюрта силовики изъяли оружие, ценности и черную икру

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В особняке задержанного мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Из роскошного дома изъяли оружие, коллекцию дорогих часов и десятки банок черной икры. Кроме ценностей силовики нашли документы, подтверждающие причастность Магомедова к преступлению.

О задержании Магомедова стало известно 3 октября. В 2012-2021 годах он занимал должность министра спорта Дагестана. Дело о хищении бюджетных средств связано с этим периодом. Кроме того, Магомедов вел дела с бывшим лидером ОПГ Ибрагимом Гаджидадаевым.

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    Екатерина Кашурникова
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