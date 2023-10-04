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12:34, 4 октября 2023Силовые структуры

Экс-министра спорта Дагестана заподозрили в коррупции и связях с ОПГ

«112»: экс-министра спорта Дагестана Магомедова заподозрили в связях с ОПГ

Кадр: Telegram-канал «112»

Бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова заподозрили в причастности к крупным коррупционным схемам и связи с преступной группировкой, сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, Магомедов вел дела с бывшим лидером ОПГ Ибрагимом Гаджидадаевым. В домах и на работе экс-министра и ряда других чиновников провели обыски и изъяли документы. Сообщается, что у подозреваемых также обнаружили предметы роскоши и незаконно хранящееся оружие. Ведется расследование.

О задержании Магомедова стало известно 3 октября. Должность министра спорта он занимал в 2012-2021 годах, после перешел на должность мэра Кизилюрта.

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    Илона Палей
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