Экс-министра спорта Дагестана заподозрили в коррупции и связях с ОПГ

«112»: экс-министра спорта Дагестана Магомедова заподозрили в связях с ОПГ

Бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова заподозрили в причастности к крупным коррупционным схемам и связи с преступной группировкой, сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, Магомедов вел дела с бывшим лидером ОПГ Ибрагимом Гаджидадаевым. В домах и на работе экс-министра и ряда других чиновников провели обыски и изъяли документы. Сообщается, что у подозреваемых также обнаружили предметы роскоши и незаконно хранящееся оружие. Ведется расследование.

О задержании Магомедова стало известно 3 октября. Должность министра спорта он занимал в 2012-2021 годах, после перешел на должность мэра Кизилюрта.