Суд рассмотрит вопрос об аресте мэра российского города

Следствие просит об аресте мэра Кизилюрта Магомедова

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Из материалов следует, что ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ему вменяется хищение бюджетных средств в период с 2012 по 2021 год, когда он занимал должность министра спорта Дагестана.

Следователь просит избрать Магомедову меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря.

В его роскошном особняке прошли обыски, в результате которых силовики изъяли оружие, коллекцию дорогих часов и десятки банок черной икры, а также документы, подтверждающие причастность Магомедова к преступлению.

О задержании Магомедова стало известно 3 октября. Правоохранительные органы отмечают, что он вел дела с бывшим лидером ОПГ Ибрагимом Гаджидадаевым.

Магомедов возглавил Кизилюрт в мае 2021 года. Ранее он занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год был министром физической культуры и спорта Дагестана.