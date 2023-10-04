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16:00, 4 октября 2023Силовые структуры

Суд рассмотрит вопрос об аресте мэра российского города

Следствие просит об аресте мэра Кизилюрта Магомедова
Начало событий в новости В роскошном особняке задержанного мэра Кизилюрта нашли десятки банок черной икры

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Из материалов следует, что ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ему вменяется хищение бюджетных средств в период с 2012 по 2021 год, когда он занимал должность министра спорта Дагестана.

Следователь просит избрать Магомедову меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря.

В его роскошном особняке прошли обыски, в результате которых силовики изъяли оружие, коллекцию дорогих часов и десятки банок черной икры, а также документы, подтверждающие причастность Магомедова к преступлению.

О задержании Магомедова стало известно 3 октября. Правоохранительные органы отмечают, что он вел дела с бывшим лидером ОПГ Ибрагимом Гаджидадаевым.

Магомедов возглавил Кизилюрт в мае 2021 года. Ранее он занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год был министром физической культуры и спорта Дагестана.

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    Любовь Ширижик
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