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11:22, 4 октября 2023Россия

Под Москвой мать с ребенком поели куриных шариков и потеряли сознание

В Подмосковье мать с 5-летним ребенком поели куриных шариков и потеряли сознание

Фото: Unsplash

В Подмосковье мать с пятилетней дочерью поели куриных шариков из супермаркета и потеряли сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 3 октября в городе Клине. Сначала сознание потерял ребенок. Женщина вызвала скорую и успела открыть дверь прибывшим медикам, после чего тоже потеряла сознание.

В больнице у пострадавших диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Их привели в сознание, госпитализация не потребовалась. По словам пациенток, ухудшение самочувствия они испытали после съеденных куриных шариков, купленных в сетевом магазине недалеко от местного вокзала.

Ранее в Чувашии произошло массовое отравление посетителей кафе. Острую кишечную инфекцию зафиксировали у десяти человек, в том числе шестерых детей. Все заболевшие посещали заведение общественного питания под названием «Сушистик», в меню которого представлены роллы, суши и пицца.

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