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11:11, 4 октября 2023Среда обитания

Купальный сезон на Черном море «продлили»

Вильфанд: бархатный сезон на Черном море продлится до середины октября

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Бархатный сезон на Черном море продлится практически до середины октября. Купальный сезон на юге страны «продлил» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Ura.ru.

Метеоролог отметил, что благоприятная для отдыха на российских южных курортах погода ожидается как минимум до конца первой декады текущего месяца. При этом специалисты Гидрометцентра через неделю планируют вновь провести соответствующий анализ, так что бархатный сезон может быть продлен еще на несколько дней.

Как правило, купальный сезон на южных курортах страны завершается в начале октября. Причиной его продления в 2023 году Вильфанд назвал «интенсивное прогревание солнечной энергией» Черного моря летом. «В воде существует такой процесс, который называется турбулентностью. Солнечная энергия, попадая на водную поверхность, дальше закачивается и переносится в глубокие слои. И чем больше энергии солнечной закачалось за лето, тем дольше процесс передачи тепла от водной поверхности в атмосферу будет длиться осенью», — пояснил эксперт.

Температура воды в Черном море до середины октября составит 20-22 градуса Цельсия и выше. Вильфанд оценил ее как «приемлемую» для купания взрослых. Он добавил, что температура воздуха на российском юге будет способствовать бархатному сезону — до конца текущей недели она будет колебаться в пределах 20-24 градусов.

В этот же день специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в начале следующий недели в Москву придут дожди с мокрым снегом.

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