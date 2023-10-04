Психотерапевт раскрыла способы вернуть угасший интерес к сексу

Чтобы вернуть угасший интерес к сексу, необходимо решить ментальные проблемы, проработать травмы и устранить гормональный дисбаланс, считает психотерапевт Шаурья Галават. Эти и некоторые другие способы повысить либидо она раскрыла в беседе с изданием Vogue India.

По словам Галават, уровень сексуального влечения — величина непостоянная, он может изменяться на разных этапах жизни человека. Врач подчеркнула, что абсолютно нормально, если человеку в какой-то момент не хочется заниматься сексом. Насторожиться стоит лишь в случае, если желание отсутствует перманентно.

Подобные изменения могут быть спровоцированы гормональным дисбалансом, болезнями, неприятием образа своего тела, пережитыми травмами, неудачным опытом отношений в прошлом, объяснила Галават. Она посоветовала выяснить истинную причину низкого либидо — это крайне важно, если человек хочет научиться контролировать его уровень.

При этом психотерапевт призвала не пытаться изменить врожденный уровень сексуального влечения, поскольку это бесполезно. Правильнее будет сосредоточиться на устранении снижающих его факторов. Она рекомендовала проработать со специалистом психологические проблемы и травмы, научиться справляться с чувством вины, стыда и смущения в вопросах секса. Также повысить либидо помогут регулярная физическая активность, сбалансированная диета, ограничение употребления алкоголя, кофеина и полуфабрикатов. Помимо этого, стоит попробовать различные техники релаксации и практики осознанности, которые помогут наладить контакт с собой, добавила врач.

Если вы боретесь с какими-либо проблемами в отношениях, попробуйте разобраться с ними с помощью книг, семинаров и семейной терапии. Проводите время с партнером качественно, чтобы почувствовать близость и наладить связь с ним. И, наконец, не стоит недооценивать силу веселья Шаурья Галават психотерапевт

В заключение психотерапевт перечислила признаки здорового либидо. К ним она отнесла приятные ощущения во время полового контакта, позитивное отношение к сексуальной близости и отсутствие желания любыми способами избежать ее, а также готовность обсуждать свои фантазии и потребности партнера.

Ранее психотерапевт Алена Правда раскрыла неочевидные преимущества секса без обязательств. Случайные связи помогут лучше узнать свои желания и легче пережить расставание, полагает она.