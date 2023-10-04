Блогерша увеличила губы и показала неприятные последствия

Блогерша Джорджия Фокс увеличила губы и показала неприятные последствия. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка предстала в полный рост в облегающем бежевом комбинезоне и с распущенными волосами. При этом она имела аккуратный внешний вид. «Почему бы тебе еще раз не увеличить губы?» — подписала кадры юзерша.

Затем инфлюэнсерша продемонстрировала лицо крупным планом после посещения косметолога. Ее глаза, щеки и губы отекли. Кроме того, верхняя губа стала намного больше нижней. «Вот почему», — ответила Фокс на заданный в первой части видео вопрос.

В сентябре пользовательница сети Кортни Белл удалила филлеры из губ в косметологической клинике и утратила возможность разговаривать. Девушка рассказала, что решила растворить введенный ей ранее один миллилитр препарата. Однако вопреки ожиданиям ее губы не стали меньше, а увеличились в четыре раза из-за отека, который также распространился на язык и шею.