Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:01, 4 октября 2023Бывший СССР

Украина впервые за 18 лет запустила поезд с маршрутом между Львовом и Варшавой

«Укрзализныця» сообщила о запуске международного поезда между Львовом и Варшавой

Фото: Ian Talmacs / Unsplash

На Украине запустили международный поезд, который следует между Львовом и Варшавой. Маршрут открыли впервые за 18 лет, сообщает компания «Укразалицнызя» в своем Telegram-канале.

«Нам понадобилось более шести месяцев на реализацию этого проекта, в частности, на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска», — рассказал председатель правления компании Евгений Лященко. Он отметил, что железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином получат еще 10 населенных пунктов Украины.

Ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач порекомендовал Украине не налаживать связи в Европе за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин получил Нобелевскую премию по химии. Что известно об Алексее Екимове?

    Россиянам назвали способ сохранить качество джинсов после многократной стирки

    В Молдавии неизвестный меценат восстановил памятник Ленину

    Биржевые цены на топливо в России снова начали расти

    В России пройдут уникальные мероприятия для россиян одной профессии

    Россияне «чудом выжили» на выходных с Тимуром Родригезом

    Бывший аналитик ЦРУ заявил об усталости Запада от конфликта на Украине

    Назван простой способ избавиться от запотевания окон

    Российские нефтяники получили рекордные выплаты из бюджета

    Создан препарат из наночастиц для профилактики рака кишечника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости