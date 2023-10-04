Украина впервые за 18 лет запустила поезд с маршрутом между Львовом и Варшавой

«Укрзализныця» сообщила о запуске международного поезда между Львовом и Варшавой

На Украине запустили международный поезд, который следует между Львовом и Варшавой. Маршрут открыли впервые за 18 лет, сообщает компания «Укразалицнызя» в своем Telegram-канале.

«Нам понадобилось более шести месяцев на реализацию этого проекта, в частности, на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска», — рассказал председатель правления компании Евгений Лященко. Он отметил, что железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином получат еще 10 населенных пунктов Украины.

Ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач порекомендовал Украине не налаживать связи в Европе за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами».