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02:54, 4 октября 2023Мир

В США забили тревогу из-за смещения Маккарти

Сенатор Манчин назвал печальным событием для США смещение спикера Маккарти

Фото: Aron Schwartzliujie / Globallookpress.com

Отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти можно назвать «печальным» событием для США. Об этом рассказал сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин, передает телеканал NBC.

По мнению политика, без компромиссов между двумя партиями управлять страной будет очень сложно. «Это позор, впервые в истории, что мы оказались в такой ситуации, когда сотрудничать с другой стороной — почти политический грех», — забил он тревогу из-за смещения Маккарти.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти. Отмечается, что за его отстранение дали голоса 216 конгрессменов, а против — 210.

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    Марина Совина
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