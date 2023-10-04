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12:30, 4 октября 2023Россия

В Госдуме назвали «шакальим методом» попытку ВСУ высадиться в Крыму

Депутат Госдумы Белик назвал «шакальим методом» попытку ВСУ высадиться в Крыму

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить диверсантов на берегу Крыма является «шакальим методом» ведения войны. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, неудавшаяся вылазка украинских диверсантов показала, что «ВСУ не отказалась от "шакальих методов" ведения войны». Он отметил, что попытка высадки не несла никакого тактического смысла для украинских войск. По его мнению, развернуть где-то украинский флаг, «хотя бы на крымском камне», видимо считается для ВСУ большим достижением.

Также парламентарий добавил, что произошедшая ситуация демонстрирует, что у украинских властей нет никакой жалости к людям.

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«Они для них ничто, всего лишь уголь для разжигания войны. Вот и сегодня ничего не добились, людей потеряли и несолоно хлебавши остались», — заключил Белик.

Утром 4 октября Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки ВСУ с гидроциклов и катеров на побережье Крыма. Минобороны России заявило, что атака, в которой были задействованы три гидроцикла и один быстроходный катер с военными, велась в направлении мыса Тарханкут.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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