Фильм о Майкле Джексоне снимут после окончания забастовки актеров в США

Deadline: байопик о Майкле Джексоне снимут по окончании забастовки актеров в США

Съемки художественного фильма об американском поп-певце Майкле Джексоне решили начать после окончания забастовки Гильдии актеров США. Об этом пишет Deadline.

Режиссером проекта киностудии Lionsgate под названием «Майкл» выступит Антуан Фукуа. Отмечается, что за мировой прокат фильма будет отвечать компания Universal Pictures International, тогда как Lionsgate представит картину на внутреннем рынке.

Ранее стало известно, что Майкла Джексона в байопике сыграет его племянник Джаафар. «Для меня большая честь воплотить историю моего дяди Майкла в жизнь. Для всех фанатов по всему миру, я скоро увижу вас», — заявил родственник исполнителя.