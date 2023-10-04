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05:00, 4 октября 2023Из жизни

Любительницы гольфа снялись обнаженными для благотворительного календаря

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании любительницы гольфа снялись топлес для календаря, средства с продажи которого пойдут в благотворительный фонд помощи женщинам с раком груди. Об этом сообщает BBC News.

Члены гольф-клуба Wellingborough планируют собрать тысячи фунтов стерлингов для организации Breast Friends. По словам вице-капитана клуба Рэйчел Оуэн, идею раздеться для благотворительного календаря ей подала капитан другого гольф-клуба, собравшая таким образом крупную сумму. «Я подумала: "Если она может это сделать, то и мы сможем". И решила взяться за дело и попробовать», — рассказывает Оуэн.

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По словам вице-капитана, поначалу некоторые модели сомневались и не решались сниматься обнаженными. Однако, как утверждает Оуэн, вскоре они раскрепостились, и к ним захотели присоединиться другие женщины. В их числе оказалась Лиз Палмер, которая победила рак груди 14 лет назад. Она отметила, что ей было легко позировать топлес. «Когда ты сталкиваешься с раком груди, то перестаешь всего бояться», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что жительницы Великобритании, победившие рак молочной железы, разделись для благотворительного календаря. Все вырученные за продажу календарей деньги они планируют пожертвовать онкологическому центру.

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