Наоми Кэмпбелл прошла по подиуму в рубашке нараспашку без бюстгальтера

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе Toriseju, организованный в рамках Недели моды в Париже, и привлекла внимание публики. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Daily Mail.

53-летняя манекенщица прошла по подиуму в рубашке нараспашку, пиджаке и широких брюках. Ее образ дополняли кожаные массивные ботинки. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость дефилировала без бюстгальтера.

Визажисты сделали звезде макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы, разделили на ровный пробор и уложили в прямую прическу.

В сентябре Наоми Кэмпбелл стала героиней новой откровенной съемки для журнала Vanity Fair. Знаменитость позировала перед фотографом в черной накидке Dolce&Gabbana с аппликацией в виде цветка на шее, прозрачная ткань которой демонстрировала ее голую грудь.