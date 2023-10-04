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09:24, 4 октября 2023Ценности

Наоми Кэмпбелл прошла по подиуму в рубашке нараспашку без бюстгальтера

Фото: Antoine Flament / Getty Images

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе Toriseju, организованный в рамках Недели моды в Париже, и привлекла внимание публики. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Daily Mail.

53-летняя манекенщица прошла по подиуму в рубашке нараспашку, пиджаке и широких брюках. Ее образ дополняли кожаные массивные ботинки. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость дефилировала без бюстгальтера.

Визажисты сделали звезде макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы, разделили на ровный пробор и уложили в прямую прическу.

В сентябре Наоми Кэмпбелл стала героиней новой откровенной съемки для журнала Vanity Fair. Знаменитость позировала перед фотографом в черной накидке Dolce&Gabbana с аппликацией в виде цветка на шее, прозрачная ткань которой демонстрировала ее голую грудь.

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    Мария Винар
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