Удовлетворенность россиян жильем поставили под сомнение

Депутат Хованская: доля довольных жильем россиян из опроса ВЦИОМ преувеличена

Результаты недавнего опроса ВЦИОМ о доле довольных жильем россиян назвали в Госдуме преувеличенными. Удовлетворенность 80 процентов граждан недвижимостью поставила под сомнение председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Мне кажется, это преувеличение. Удовлетворены могут быть те, у кого есть финансовые возможности взять ипотеку, заплатить первоначальный взнос. У нас, к великому сожалению, огромный процент очередников, ставших на учет еще до принятия Жилищного кодекса, не получили социальное жилье», — отметила Хованская.

Парламентарий уточнила, что речь идет о людях, которые работали всю жизнь, достигли пенсионного возраста, и о тех, кто является инвалидом.

3 октября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, в которым приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Абсолютное большинство респондентов сообщили, что их удовлетворяют условия, в которых они живут (80 процентов). Доля категорически недовольных жильем россиян оказалась на уровне 6 процентов, еще 12 процентов отметили, что они «скорее не удовлетворены». Остальные затруднились ответить.