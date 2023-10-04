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20:16, 4 октября 2023Бывший СССР

На Украине мошенников поймали на продаже ВСУ несуществующих автомобилей

МВД Украины поймало мошенников, которые продавали ВСУ несуществующие автомобили

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

На Украине поймали группу мошенников, которые зарабатывали деньги на продаже Вооруженным силам республики (ВСУ) несуществующих автомобилей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД) Украины в Telegram.

По данным ведомства, задержанные размещали объявления о продаже автомобилей в социальной сети, обещая доставить их на фронт. Как только мошенники получали деньги, они переставали выходить на связь и исчезали.

«Два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии в Житомирской области», — сообщило МВД. Кроме них в мошенничестве участвовали еще шесть человек.

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