На Украине мошенников поймали на продаже ВСУ несуществующих автомобилей

МВД Украины поймало мошенников, которые продавали ВСУ несуществующие автомобили

На Украине поймали группу мошенников, которые зарабатывали деньги на продаже Вооруженным силам республики (ВСУ) несуществующих автомобилей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД) Украины в Telegram.

По данным ведомства, задержанные размещали объявления о продаже автомобилей в социальной сети, обещая доставить их на фронт. Как только мошенники получали деньги, они переставали выходить на связь и исчезали.

«Два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии в Житомирской области», — сообщило МВД. Кроме них в мошенничестве участвовали еще шесть человек.