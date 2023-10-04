В Петербурге 12-летняя школьница заявила об изнасиловании незнакомцем в парке

«Фонтанка»: 12-летняя школьница заявила об изнасиловании в Колпинском парке

В Санкт-Петербурге 12-летняя школьница заявила об изнасиловании незнакомцем в Колпинском парке. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, девочка в присутствии родителей рассказала медикам, что подверглась надругательству 4 октября. У нее действительно обнаружили следы сексуального насилия.

По версии школьницы, в парке с ней заговорил мужчина, которому было на вид около 40 лет. Незнакомец отвел девочку под деревья и там якобы совершил развратные действия.

В ходе дальнейшего общения с напуганным ребенком выяснилось, что нападение могло произойти раньше, у станции метро «Шушары».

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 66-летний дворник-пенсионер изнасиловал 12-летнюю школьницу.

До этого в лесу во Владивостоке 39-летний мужчина попытался надругаться над третьеклассницей.