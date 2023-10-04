Москвичи пережили рекордно теплую ночь

Синоптик Тишковец: минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет. О том, что жители столицы пережили самую теплую более чем за полвека ночь, со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца передает ТАСС.

По информации синоптика, минимальная температура, зафиксированная на столичной метеостанции ВДНХ, составила 12,9 градуса Цельсия. В Тушине было чуть прохладнее — 11,9 градуса, а в центре Москвы, на Балчуге --13,2 градуса. «Такое тепло в темное время суток, как случилось сегодня на ВДНХ, было 57 лет назад. 4 октября 2023 года занимает второе место по теплу за всю историю регулярных метеорологических измерений, уступив только рекордному 1966 году», — сообщил Тишковец.

Специалист также пояснил, что наблюдаемые в эту ночь показатели температуры соответствуют климатической норме лета. Он добавил, что на протяжении всей истории функционирования метеостанции ВДНХ в ночь на 4 октября минимальная температура, превышающая 10 градусов Цельсия, фиксируется лишь раз в восемь лет.

Ранее Тишковец рассказал, что в начале следующий недели в Москву придут дожди с мокрым снегом.