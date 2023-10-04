Захарова назвала кощунственными антироссийские высказывания Норвегии

Захарова назвала заявления главы МИД Норвегии Хюитфельдт о России кощунственными

Заявления главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, которая сравнила поддержку западными странами Украины в противостоянии с Россией с борьбой против нацистской Германии в годы Второй мировой войны, лживы, говорится в комментарии официального представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

«Проводимая параллель между поддержкой киевского режима в противостоянии с Россией и борьбой с нацистской Германией не просто кощунственна. Это надругательство над совместной историей, попрание памяти погибших при освобождении Норвегии советских воинов», — сказано в сообщении.

Захарова отметила, что без СССР Европы в нынешнем виде, включая Норвегию, не существовало бы. При этом Осло, «претендующий на образ голубя мира», свою роль в восстановлении европейского баланса видит в накачке Украины вооружениями. В связи с этим дипломат рекомендовала Хюитфельдт освежить в памяти уроки истории.

Ранее посольство России в Осло заявило, что власти Норвегии позволили себе неприемлемые высказывания в адрес Москвы на международных площадках. Дипломаты также обвинили Норвегию в манипулировании историческими фактами о Второй мировой войне и послевоенном периоде.