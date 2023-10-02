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22:13, 2 октября 2023Мир

Россия обвинила Норвегию в манипулировании историческими фактами

Посольство РФ в Осло обвинило Норвегию в манипулировании историческими фактами

Фото: Mikita Karasiou / Reuters

Посольство России в Осло заявило, что власти Норвегии позволили себе неприемлемые высказывания в адрес Москвы на международных площадках. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломаты также обвинили Норвегию в манипулировании историческими фактами о Второй мировой войне и послевоенном периоде. По их словам, власти страны дают «идеологизированные оценки текущим международным процессам».

«В своей русофобской риторике норвежские руководители опустились до кощунственных параллелей с нацистами, оскорбив таким образом память тысяч советских людей, отдавших свои жизни при освобождении северной Норвегии», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Норвегия официально присоединилась к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Рестрикции коснутся транзита товаров и технологий двойного назначения на территорию России.

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