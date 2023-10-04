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19:59, 4 октября 2023Мир

Нидерланды отправят четвертую группу следователей на Украину

Нидерланды отправят на Украину следователей для расследования преступлений

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Четвертая группа следователей из Нидерландов отправится на Украину в рамках расследования предполагаемых военных преступлений под эгидой Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен в соцсети Х (бывший Twitter).

«Это трудная задача, имеющая значительные последствия, но бесценная для МУС в деле преследования обвиняемых в военных преступлениях», — написала она.

Впервые группа следователей из Нидерландов под эгидой МУС посетила Украину в мае 2022 года, во второй раз — в конце 2022-го. Третья поездка состоялась в апреле совместно с экспертами из Чехии.

17 марта МУС выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не является страной-участницей Римского статута и не признает решения МУС, «как и многие другие страны».

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